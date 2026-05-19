Майкъла нападна Христо Янев с тежка критика

Бившият футболист и директор в ЦСКА Георги Илиев-Майкъла се изказа много критично към Христо Янев и подхода на тима към вечното дерби и плейофите в първенството. Въпреки това той е уверен, че армейците ще триумфират с купата на България. Ето какво каза Майкъла пред "Тема Спорт".

"Напрегнат съм, предстои финал с Локо Пловдив, това било адски тежък мач, всички мислели за него и се притеснявали. Страшният съперник! Ние с 40 милиона бюджет, те с три. Как да съм?! Левски ни утрепаха от бой, защото сме мислили за Локо Пловдив. Майко мила! Този треньор след всеки мач има някакви извинения, които звучат все по-нелепо. Нямам думи...

Хората вече започнаха да му се смеят. Като това, което каза за тежката програма. Ама нали това е смисълът на ЦСКА и Левски!? Да играят здрави мачове, да показват, че са по-добри. Затова и уж имат по-качествени футболисти от останалите, по-добри треньори... Да не е открил Америка Ицо Янев? Така е от 50 години, винаги в ЦСКА е тежка програмата. Ние играехме сряда-събота не срещу Локо Пловдив, а срещу Нотингам и Ливърпул в КЕШ. Какво значи тежки мачове? Нали имаме 30 футболисти, втори, трети отбор, най-добрите условия за възстановяване. Кое е тежко? Тежко ни е да слушаме глупостите, които ни се говорят. Но вече и феновете започнаха да разбират, че нещата не може да продължават така.

Той ходи преди мач, след мач, поздравява ги, целува ги, вика камерите да го снимат. Но не става само с подмазване, трябва покритие и на терена. Ще дойде време и на феновете ще им писне. Не може Боримиров да излиза и да казва, че когато ни хванат, тогава ни бият. Имаме си ръководство, да го мислят. Защото някои казват, че който критикува, искал да се върне в клуба на работа. Няма да се връща никой, там си има собственик и той си определя екипа, с който ще работи. Но хората имат право на мнение, когато нещо не им харесва.

Локомотив Пд минимум с два гола ще ги бием. Аз съм дал 3:1 за ЦСКА. Но това не е мач, който трябва да ни притеснява. Какъв е Локо Пловдив с над десет пъти по-малък бюджет? Да, истина е, че имат много сериозен треньор, но е падение да се страхуваме от тях. Ако Янев иска да победим спокойно, не трябва да има българин титуляр. Имат много желание момчетата, но не им достига ниво. Видя се и срещу Левски. Два гола ни вкараха през Теодор Иванов. Ако излезем в оптимален състав, ще спечелим без проблем."

