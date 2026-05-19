Англия се поклони на Илия Груев с престижна награда

Футболист номер едно на България Илия Груев-младши получи едно от най-специалните признания в английския футбол, след като беше отличен с наградата Community Champion Award от Асоциацията на професионалните футболисти. Призът не е за голове или асистенции, а за принос към хората извън стадиона - благотворителна дейност, подкрепа на местната общност и активна работа с феновете. Именно това превърна българския национал в един от най-уважаваните играчи в Лийдс Юнайтед само за кратко време.

Новината беше обявена лично от Груев в Инстаграм, където той позира със статуетката.

Наградата се връчва от всеки клуб на футболист, който е показал изключителна отдаденост към общността около отбора през целия сезон. В същия ден в Нюкасъл отличието беше дадено на Антъни Еланга, което постави българина сред едни от най-ценените фигури извън терена във Висшата лига и Чемпиъншип.

„За мен е невероятна чест да получа наградата „Шампион на общността“ от Асоциацията на професионалните футболисти“, написа Груев. „Когато се присъединих към Лийдс, бързо осъзнах, че този клуб е семейство, дълбоко вкоренено в една страстна общност“, добави българският халф.

Националът подчерта, че футболистите имат отговорност към хората, които стоят зад отбора. „Като играчи, ние сме в привилегирована позиция и е наша отговорност да се отплатим на тези, които ни подкрепят във всичко“, заяви Груев.

В емоционалното си обръщение той посвети наградата на хората, с които е работил в Лийдс. „Тази награда може да е с моето име, но тя наистина принадлежи на моите хора в интеграционната общност, доброволците и всички, които работят неуморно, за да направят Лийдс по-добро място“, написа още футболистът.

„Благодаря на PFA, клуба и най-важното - на хората от Лийдс, че ме посрещаха с отворени обятия. Продължаваме да вървим заедно“, завърши Груев.

В момента полузащитникът се възстановява след операция на менискуса, която претърпя на 18 април. Очакванията са той да бъде готов за старта на новия сезон.

През тази година Илия Груев има 23 мача и три асистенции в първенството за Лийдс, както и още три срещи в турнирите за купите.

