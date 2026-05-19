Арсенал е на една грешка на Сити от титлата

Арсенал направи поредна и огромна крачка към титлата във Висшата лига, след като победи Бърнли с 1:0 на „Емирейтс“ и прехвърли целия натиск върху Манчестър Сити. Тимът на Микел Артета записа четвърта поредна победа в най-важния момент от сезона и вече е само на една грешка на шампиона от това да сложи край на 22-годишното чакане за титлата.

Лондон избухна след последния съдийски сигнал, а феновете на Арсенал вече гледат с огромно напрежение към визитата на Сити срещу Борнемут. Ако „гражданите“ се подхлъзнат, „артилеристите“ ще бъдат короновани за шампиони.

Големият герой за домакините отново беше Кай Хаверц. Германецът донесе безценния успех в 38-ата минута, когато засече с глава центриране на Букайо Сака от корнер и прати топката във вратата на Макс Вайс.

Още преди попадението Арсенал беше натиснал сериозно съперника. В 15-ата минута Леандро Тросар удари греда, а малко по-късно домакините поискаха дузпа за нарушение срещу Сака, но съдията не реагира.

След почивката „топчиите“ отново бяха близо до втори гол. Еберечи Езе засече центриране, топката рикошира в земята и след намеса на Вайс се удари в напречната греда.

До края Арсенал намали темпото, но контролираше напълно случващото се на терена и не позволи на Бърнли да създаде реална опасност пред Давид Рая.

С успеха тимът на Микел Артета събра 82 точки и отново отвори аванс от пет точки пред Манчестър Сити, който обаче е с мач по-малко. Ако шампионите не победят Борнемут, Арсенал ще стане шампион на Англия за първи път от 22 години.

Бърнли, който вече изпадна от Висшата лига, остава на 19-о място с 21 точки и записа осма загуба в последните си 11 мача.

В последния кръг Арсенал гостува на Кристъл Палас, докато Бърнли приема Уулвърхямптън.

