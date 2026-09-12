Арсенал е на една грешка на Сити от титлата
Хаверц взриви „Емирейтс“, а Лондон вече чака чудо срещу Борнемут
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Хаверц взриви „Емирейтс“, а Лондон вече чака чудо срещу Борнемут
Българският национал Илия Груев извън игра, но отборът направи решаваща крачка
Минимален успех, но огромен удар по амбициите на конкуренцията
Единственият гол в срещата отбеляза Мохамед Салах
Червените победиха Бърнли с 2:0
Пет мача без победа за Ливърпул
От днес започва нова ера, категоричен е Алън Пейс
Двубоят на "Анфилд" завършеи 1:1
Шампионите победиха навън Бърнли с 4:1
"Червените" удариха навън и Бърнли с 3:0
"Топчиите" надвиха вкъщи Бърнли с 2:1
"Гражданите" се измъчиха, но биха 1:0 Бърнли
Бърнли. Бърнли си гарантира място във Висшата лига през следващата кампания след успеха с 2:0 над Уигън в мача от поредния кръг на Чемпиъншип. Във вр...