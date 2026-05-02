3:1 и облекчение за Лийдс. Оцеляването е на една ръка разстояние

Лийдс направи огромна крачка към запазване на мястото си във Висшата лига на Англия като победи с 3:1 Бърнли в среща от 35-я кръг. Успехът дойде в ключов момент за тима, който води битка за оцеляване, макар че българският национал Илия Груев няма да помогне до края на сезона заради контузия.

Победата почти гарантира, че „Еланд Роуд“ ще продължи да гледа футбол от най-високо ниво и през следващата кампания. Лийдс вече е с девет точки аванс пред Тотнъм, който заема третото и последно място за изпадане, а тимът на Даниел Фарке се изкачи до 14-а позиция. Зад него остават Нюкасъл, Нотингам Форест и Уест Хям, макар и със мач по-малко, докато Уулвърхямптън и Бърнли вече са сигурни изпадащи.

След последния съдийски сигнал играчите на домакините избухнаха в радост пред пълните трибуни. Въпреки че формално спасението все още не е подпечатано, напрежението очевидно спадна след този убедителен успех.

„Това е невероятно чувство. Водехме на терена и изпълнихме плана си наистина добре. Те влязоха в мача без да имат какво да губят, а това понякога може да е опасно, но сме доволни и горди с момчетата, с начина, по който се представихме“, каза една от звездите на Лийдс Доминик Калвърт-Люин.

Домакините започнаха ударно и поведоха още във осмата минута, когато Антон Стах отбеляза с мощен удар от около 30 метра, който изненада Мартин Дубравка. Вторият гол падна седем минути след почивката, след груба грешка на Башир Хъмфрис. Пасът му беше пресечен от Калвърт-Люин, чийто нестандартен удар с пета отвори пространство за Ноа Окафор, а той не пропусна.

Само четири минути по-късно Калвърт-Люин сам се разписа, след като беше най-съобразителен във наказателното поле при разбъркване след далечен удар на Ао Танака, отразен частично от Дубравка. Почетното попадение за Бърнли беше дело на Лоум Чауна.

Ситуацията при гостите остава тежка, като само ден преди срещата клубът уволни мениджъра Скот Паркър. Временният наставник Майк Джаксън пое отбора за последните мачове от сезона, но шокът явно се е отразил на представянето.

„Знаех, че този мач може да се развие по един от два начина, предвид случилото се през последните 24 часа. Всичко беше шок за отбора. Имах чувството, че може да се развие малко по този начин. Първото полувреме, първите 25 минути, изглеждахме малко шокирани. Мисля, че започнахме второто полувреме доста добре, но направихме някои грешки“, коментира Джаксън.

