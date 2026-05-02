Зверев пречупи сензацията Блокс и е на финал в Мадрид

Поставеният под номер 2 в схемата Александър Зверев се класира за финала на турнира по тенис на глинени кортове от сериите "Мастърс" 1000 в Мадрид с награден фонд 8,23 милиона евро. Германецът направи още една крачка към трета титла в испанската столица след стабилно представяне срещу изненадата на надпреварата.

Двукратният шампион победи белгиеца Александър Блокс с 6:2, 7:5 за час и 37 минути игра и ще се изправи срещу италианеца Яник Синер в спора за трофея.

Зверев започна уверено и спечели първия сет без особени затруднения, но във втория срещна сериозна съпротива. Блокс се защитаваше стабилно и дълго време не допускаше пробив, преди германецът да намери път към победата в решителните моменти.

„Разбира се, много съм щастлив, че съм на финал“, заяви Зверев, който триумфира в Мадрид през 2018 и 2021 година. „Имаше много трудни мачове, много трудни битки и очаквам с нетърпение да играя отново срещу Яник. Тенисът е много, много лесен за него в момента, по начина, по който играе. Може би в неделя ще го направя малко по-трудно. Той е най-добрият играч в света със сигурност и аз просто се опитвам да му предложа трудна битка“, добави той.

29-годишният германец наложи контрол още в началото, като проби в първия и петия гейм и поведе с 5:1. Блокс, който заема 69-о място в световната ранглиста, показа характер и спаси три сетбола, но Зверев приключи частта с ас при четвъртата си възможност.

Във втория сет белгиецът продължи да се бори и спаси няколко възможности за пробив, включително в първия, третия, седмия и деветия гейм. Блокс, който отстрани защитаващия титлата си Каспер Рууд на четвъртфиналите, демонстрира смела игра и дълго време държеше интригата жива.

В крайна сметка Зверев реализира осмия си шанс за пробив във втория сет, след като топката се отклони от мрежата и падна в полето на съперника. Това се оказа решаващият момент, а след това германецът затвори мача на свой сервис и си осигури място на финала.

