Каратанчева с мощен обрат. Спасен мачбол и място на четвъртфинал

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на глинена настилка в Бонита Спрингс, Флорида, след впечатляващ обрат. Българката и Анна Роджърс от САЩ спечелиха драматичен двубой с 4:6, 6:0, 13:11 след 74 минути игра. Победата дойде след спасен мачбол и силна серия в решителните моменти. Така поставените под номер 2 продължават уверено напред в надпреварата.

В шампионския тайбрек Каратанчева и Роджърс поведоха с 4:1, но съперничките им изравниха и дори стигнаха до мачбол при 9:8. Българката и партньорката ѝ запазиха хладнокръвие, спасиха критичната точка и със серия от три поредни разигравания затвориха мача в своя полза.

Следващото предизвикателство за тях ще бъдат Габриела Ли от Румъния и Барбора Палицова от Чехия, които ще се изправят срещу тях в битка за място на полуфинал.

На сингъл Каратанчева не успя да повтори успеха си и отпадна още в първия кръг след загуба с 4:6, 2:6 от квалификантката Мел Елизабет Гонсалес от Еквадор.

