Изненадата! Ясен е новият треньор на Милан

Рубен Аморим ще бъде новият треньор на италианския Милан, като сделката вече е финализирана, информират местните медии.

Според Sky Sports Italia португалецът ще подпише 2-годишен контракт с "росонерите", който ще изтече през лятото на 2028 година. Има и опция той да бъде удължен с 12 месеца.

Милан е предложил на Аморим годишна заплата от 3,5 милиона евро плюс бонуси в зависимост дали ще успее да класира тима за Шампионска лига.

Това не успя да направи Масимилиано Алегри след много слаб край на сезона, който му коства позицията.

Първият избор на "роснерите" за нов треньор бе друг бивш мениджър на Манчестър Юнайтед - Ралф Рангник. Селекционерът на Австрия обаче е избрал да остане на настоящата си позиция. Разговори е имало и с доскорошния мениджър на Кристъл Палас Оливер Глазнер.

Аморим имаше незадоволителен престой в Манчестър Юнайтед, като постигна едва 38% победи в 63-те мача, в които бе начело от края на 2024 година до началото на 2026-та. Не успя да спечели трофей, макар да достигна до финала на Лига Европа.

Преди това португалецът постигна големи успехи със Спортинг (Лисабон), като в два поредни сезона стана шампион.

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