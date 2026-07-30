Историческата вечер на Левски завърши с взривоопасно напрежение

Историческото класиране на Левски едва не завърши с масов бой в тунела на стадион „Йон Облеменко“. Радостта на българските футболисти след равенството 2:2 с Университатя Крайова е предизвикала яростна реакция от домакините, твърди румънският ДиджиСпорт. Играчи и членове на двата треньорски щаба са се блъскали и са разменяли обиди край съблекалните. Намесата на Хулио Веласкес е предотвратила по-сериозна разправа.

Левски пристигна в Румъния с аванс от 1:0 след първата среща в София и продължи напред с общ резултат 3:2. Така българският първенец достигна третия квалификационен кръг на Шампионската лига и си гарантира участие поне в основната фаза на Лигата на конференциите. УЕФА е определила първите срещи от следващия кръг за 4 и 5 август, а реваншите - за 11 август.

Радостта подпали тунела

Напрежението избухнало секунди след края на срещата, когато футболистите на Левски започнали да празнуват класирането. Според румънската медия играч на „сините“ демонстрирал радостта си по начин, който бил възприет от домакините като провокация.

Около входа на тунела бързо се събрали футболисти и хора от щабовете на двата отбора. Последвали блъскане, размяна на остри реплики и обиди, а ситуацията била на крачка от физическа саморазправа.

Най-активен от страна на Университатя Крайова бил спортният директор Марио Фелгейраш. Бившият португалски вратар реагирал гневно на поведението на българския футболист и се включил в разправията.

Хулио Веласкес сложил край на напрежението. Испанският треньор направил забележка на своя играч и помогнал двете групи да бъдат разделени, преди сблъсъкът да прерасне в бой.

Спор около ВИП делегацията

ДиджиСпорт обръща внимание и на присъствието на български привърженици на стадиона въпреки забраната за организирано гостуване на фенове на Левски. Преди реванша Университатя анулира билети, закупени от България, заради санкцията на УЕФА срещу „сините“.

Според румънската медия двата клуба са постигнали споразумение Левски да доведе ВИП делегация от 200 души. Сред присъстващите обаче имало предимно привърженици, които по този начин получили достъп до стадион „Йон Облеменко“.

Твърдението допълнително засилило недоволството в румънския лагер след отпадането. Не се съобщава да е имало инциденти с българската група по трибуните.

Веласкес не скри щастието си

Обикновено сдържаният Хулио Веласкес този път не успя да скрие усмивката си. Той определи класирането като огромен момент за футболистите, служителите и привържениците на клуба след продължителното чакане за завръщане сред европейските участници.

„Това е невероятно. За всички хора зад мен, за тези в София и в което и да е крайче на света - това е за тях. След толкова много години чакане да си осигуриш място в основната фаза е нещо невероятно. Изключително горд и щастлив съм от моите играчи. Разбира се, и всички дългогодишни служители имат пълното право да се радват“, заяви испанецът.

Наставникът призна, че обстановката в Крайова е подложила отбора му на сериозен натиск.

„Стадионът, феновете им, атмосферата беше брутална. Не беше лесно пред тях. Не се играе лесно тук. Започнахме много добре, вкарахме два гола. Не завършихме първото полувреме добре. Накараха ни да страдаме“, каза Веласкес.

Левски устоя след трудните минути

Треньорът обясни, че е трябвало да направи промени и заради тримата футболисти на Левски, получили жълти картони. След почивката Крайова започнала силно, а вторият гол на домакините разколебал българския шампион.

„Истината е, че след като получихме втория гол, за пет-шест минути изпаднахме в съмнения. След това коригирахме нещата и изиграхме мача така, както трябваше“, заяви Веласкес.

Той похвали футболистите си за характера и зрелостта в най-тежкия момент. „Показахме огромно желание и зрялост. Имахме и две греди в края, когато можеше да спечелим срещата. За мен наистина е голямо удоволствие да водя този отбор и тези футболисти“, допълни наставникът.

Европейската еуфория трябва да почака

В третия квалификационен кръг Левски ще срещне Кайрат Алмати, който преодоля Омония след изпълнение на дузпи. Победителят от този сблъсък ще стигне до плейофите на Шампионската лига, а загубилият ще продължи в плейофния кръг на Лига Европа. Жребият предварително постави победителите от двойките Левски - Крайова и Омония - Кайрат един срещу друг.

Веласкес обаче отказа да насочи вниманието си веднага към казахстанския съперник.

„Сега имаме мач със Септември. Започнахме добре първенството и трябва да продължим така. Другата седмица се завръщаме в Европа. В крайна сметка продължаваме в Шампионската лига. Трябва да бъдем взискателни, амбициозни и да влизаме във всеки мач с цялото желание на света“, заяви той.

„Сега е ясно - прибираме се вкъщи, почиваме и идва мачът със Септември“, завърши щастливият треньор на Левски.