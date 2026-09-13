ЕК ни отряза! Драма с тунела под Шипка
Говори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков
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Говори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков
Трасето между Коня и Анталия се съкращава със 7 км, очакват се сериозни икономии на гориво и време
Радостта на „сините“ разгневи домакините, а Хулио Веласкес предотврати сблъсък между играчи и щабове
Открит е на границата на САЩ и Мексико
Станало голямо задръстване по магистрала „Егнатия“
Движението ще бъде спряно в два поредни дни, като ограниченията няма да важат за нощния градски транспорт
По случая е образувано досъдебно производство
Той е чacт oт cтpaтeгичecĸия ĸopидop "Зaпaдни Бaлĸaни - Изтoчнo Cpeдизeмнoмopиe"
Правителството твърди, че това е част от по-широка стратегия за „хибридна война“
Пътуващите към Кулата ще преминават двупосочно в тръбата за София на тунел „Люлин“
Останали са само спомени и огромни изкопи от иманяри
Свързана е с тунел „Траянови врата“
Колоните от София за празниците тръгнаха
Започва ударна работа по проекта
Пренасочват движението към София
Авария заради силния вятър и снеговалежа
Влаковете, пътуващи през вакуум, бяха популяризирани от Илон Мъск
Проектът ще струва 10 милиарда евро
Дълъг е цели 24,5 ĸилoмeтpa