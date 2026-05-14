БГ шофьор отнесе части от тунел в Гърция с тира си

Като сцена от екшън филм завърши нощният курс на български тир по магистрала „Егнатия“ в Гърция. Малко преди полунощ тежкотоварен камион буквално е „разорал“ близо 50 метра от тротоара в тунела Псака в района на Теспротия, по трасето от Игуменица към Янина, съобщава bTV.

По информация на гръцките медии шофьорът е изгубил контрол над машината и се е врязал в обезопасителните елементи в тунела. Ударът е бил толкова силен, че бетонни плочи и части от тротоара са били изкъртени по цялото протежение на участъка, преди тирът най-накрая да спре.

Снимки, публикувани от гръцкия сайт thespro.gr, показват сериозните щети по инфраструктурата на тунела и камиона.

Според местните власти направеният тест за алкохол е отчел 1,15 промила алкохол в кръвта на българския водач. Той е отказал да бъде качен в пристигналата на място линейка, а след идването на пътната полиция дори се опитал да потегли с авариралия камион.

Наложила се е намеса на служители на гръцката полиция ELAS, които са го арестували на място. Инцидентът е предизвикал сериозно задръстване в тунела и колоната от автомобили се е разтегнала за известно време, преди движението да бъде нормализирано.

