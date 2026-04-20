ТИР падна в пропаст - затвориха Прохода на Републиката

Тежкотоварен автомобил се преобърна в пропаст край Прохода на Република. Инцидентът е станал около 19 ч. близо до село Мишеморков хан. Водачът на ТИР-е загинал на място.

Част от товара се е разсипал в едната лента. Пътят е затворен за изтегляне на превозното средство, допълниха от вътрешното ведомство, предава NOVA.

Въведен е обходен маршрут за леките автомобили през прохода "Шипка", а товарните изчакват на място. Причините за катастрофата са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са пострадали 21 души, съобщиха от МВР на сайта си.

По-тежките пътнотранспортни произшествия за изминалите 24 часа са 16. В София са регистрирани едно тежко и 28 леки ПТП. Пострадал е един човек.

