Камион блъсна 8-годишно дете на колело

Товарен автомобил блъсна 8-годишен велосипедист в софийското село Душанци, съобщиха от ОДМВР-София.

Инцидентът е станал около 11:15 часа на 20 май, когато в Районното управление в Пирдоп е постъпил сигнал за пътен инцидент в селото. На място е установено, че товарен автомобил е ударил 8-годишно дете на велосипед.

Момчето е настанено за лечение с открита фрактура на подбедрица и фрактура на таз, без опасност за живота, предаде БГНЕС.

