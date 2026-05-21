НАТО се събира в Швеция заради Близкия изток и Украйна

Външните министри на страните от НАТО се срещат днес и утре в Хелзингборг. България е представена от министъра на външните работи Велислава Петрова.

Министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибиха също ще вземе участие на двудневната среща.

Сред водещите теми са военната подкрепа за Киев, военния конфликт в Близкия изток и енергийната криза. Разговорите ще се проведат на фона на намеренията на Вашингтон да намали военното си присъствие в Европа.

От НАТО заявиха, че срещата ще помогне за финализиране на подготовката за срещата на върха в Анкара през юли, като подкрепата за Украйна и инвестициите в отбраната са сред основните теми в дневния ред, съобщава Bulgaria ON AIR.

Преди срещата генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че съюзниците се насочват към по-високи ангажименти за разходи за отбрана, включително 3,5% от БВП за основни отбранителни разходи и общо 5% за сигурност.

По думите му приоритетът вече е тези разходи да бъдат превърнати в реални способности, включително системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, далекобойни ударни системи, дронове, боеприпаси и по-големи запаси, докато Европа и Канада поемат по-голяма отговорност за конвенционалната отбрана на НАТО.

"Европа и Канада увеличават усилията си. Те инвестират повече и поемат по-голяма отговорност за конвенционалната отбрана. И, както се очакваше, Съединените щати също се адаптират. Виждаме това не само в промяната на американското военно присъствие в Европа, но и в новото разпределение на ръководните роли, например в командната структура на НАТО, където Европа ще ръководи и трите съвместни командвания, докато САЩ ще ръководят трите компонентни командвания", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио "ще обсъди необходимостта от увеличаване на инвестициите в отбраната и по-голямо споделяне на тежестта в Алианса", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

След избухването на войната между САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари преминаването през Ормузкия проток беше сериозно ограничено, което наруши глобалните енергийни доставки и засили натиска върху западните правителства да обмислят как водният път може безопасно да бъде отворен отново.

