САЩ готви база в Испания за въоръжени бомбардировачи B-52
Морон ще може да приема три стратегически бомбардировача със заредени боеприпаси, а Вашингтон планира инвестиция за 75,5 млн. долара
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Морон ще може да приема три стратегически бомбардировача със заредени боеприпаси, а Вашингтон планира инвестиция за 75,5 млн. долара
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