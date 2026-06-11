Напрежение. Техеран с остро предупреждение към Вашингтон

Напрежението между Иран и САЩ расте. Иранското външно министерство осъди последните американски удари по страната, като заяви, че атаките на практика обезсмислят действащото от близо два месеца примирие.

В официално изявление ведомството определи действията на САЩ като „незаконни и престъпни“.

„Незаконните и престъпни атаки, извършени от Съединените щати през последните часове, не само представляват грубо нарушение на международното право, но и правят примирието практически безсмислено“, се посочва в документа, цитиран от АФП, предава БГНЕС.

Техеран предупреди, че Вашингтон носи пълната отговорност за евентуалните последици от ескалацията.

„Отговорността за изключително сериозните последици от този престъпен акт лежи върху ръководството на Съединените щати“, заявиха от иранското външно министерство.

Изявлението идва след нова серия американски удари по ирански цели, които последваха взаимните атаки между двете страни и поставиха под сериозно съмнение бъдещето на крехкото примирие в региона.

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