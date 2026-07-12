Тръмп се разлюти на Иран! Тежки думи

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се разлюти на Иран, които не спазиха договореностите и атакуваха кораб с дрон. Тръмп намекна в неделя, че вчера е бил постигнат напредък по отношение на споразумение с Иран, но Техеран го е нарушил, като е извършил атаката.

"Снощи ги бомбардирахме масирано. Те са много, много зли и болни хора. Имахме срещи с тях миналия ден. Вчера се съгласиха на сделка, перфектна сделка за нас: без ядрено оръжие, без това, без онова, без нищо. Те се отказаха от всичко, а след това напуснаха стаята и в рамките на час изстреляха дрон по кораб. Казах, "вие сте болни", сподели Тръмп в интервю за предаване по NBC, като същевременно повтори, че Ормузкият проток е "отворен".

Освен това президентът на САЩ коментира смъртта на американския сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм, наричайки покойния сенатор "велик политик" и добави, че има предвид заместника на Греъм, но е "твърде рано да се каже кой", предава БНР.

САЩ са ударили 140 военни обекта в Иран за една нощ, след като двете страни на практика сложиха край на примирието. Сред тях са бази за ракети и дронове, складове за боеприпаси и комуникационни центрове.

Иран отново затвори Ормузкия проток и обяви, че той е много по-важен от десетки атомни бомби. Властите в страната обявиха, че ще го бранят на всяка цена. От своя страна американският президент Доналд Тръмп твърди, че протокът е отворен.

През изминалата нощ американските сили нанесоха трета вълна от удари по страната.

Вашингтон заяви, че операцията е отговор на иранска атака срещу кораб в протока. Плавателният съд беше тежко повреден, а екипажът го напусна със спасителна лодка, съобщава NOVA.

Иран отвърна с удари срещу американски военни обекти и съюзници на Вашингтон в региона.

Обединените арабски емирства съобщиха за ракетна атака, в Бахрейн прозвучаха сирени, а над Доха бяха прехванати снаряди.

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