След срещата с Тръмп! Зеленски с мащабни рокади по върховете в Киев

Дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с държавния глава на Украйна Володимир Зеленски в Анкара, мащабни промени по политическите върхове на Киев вече са в ход.

Зеленски освободи Юлия Свириденко от поста министър-председател, съобщи РБК-Украйна, като се позова на Telegram канала на украинския президент. Той анонсира смени и в изпълнителната власт, и в правоохранителните органи.

Причината за мащабните кадрови промени по върховете на Украйна е обявена като гаранция за изпълнение на обновена политическа стратегия на страната, която още не е огласена, както и името на новия премиер.

"Благодарен съм на Юлия за нейната ясна, стабилна и ефективна работа като министър-председател, за годините ефективна работа в екипа на Украйна и предложих да ръководи нова значима посока в отношенията с ключов партньор. Очаквам, че заедно с парламентаристите ще извършим подходящи назначения в правителството на Украйна", каза Зеленски.

Юлия Свириденко, която заемаше поста министър-председател на Украйна от една година, потвърди оставката си в пост в Telegram канала. Тя каза, че се е срещнала със Зеленски и е обсъдила с него предизвикателствата, пред които е изправена страната, както и по-нататъшните стъпки. Самата тя е готова да продължи да служи на държавата и да изпълнява задачи, насочени към защита на националните ѝ интереси.

Минути след това, украинският депутат от опозицията Ярослав Железняк обяви също в Telegram, че Свириденко се подготвя за посланик на Украйна във Вашингтон. Той добави, че това е логичен, макар и принудителен ход за засилване на стратегическите връзки със САЩ.

Международни анализатори беше направиха пряка връзка между срещата на Володимир Зеленски с Доналд Тръмп на форума на НАТО в Анкара и обявените мащабни промени в кабинета, на която двамата демонстрираха изненадващо по-топли отношения, а САЩ обещаха лиценз за производство на ракетни системи „Пейтриът“ в Украйна.

Рокади във властта сега се разглеждат като опит на Зеленски да изгради кабинет, който е максимално ефективен в новата реалност на засилен американски прагматизъм.

Нещо повече - Киев има спешна нужда от силна политическа фигура във Вашингтон, която да има директни отношения с администрацията на Тръмп по повод преговорите за оръжие и плановете за бъдещи мирни срещи.

Рокадите в Киев изглеждат и като логичен отговор на поставения акцент в Анкара от американци и европейци за по-ефективно управление и прозрачност при усвояването на военната помощ.

Това е и директен политически сигнал от Зеленски към Белия дом, че Украйна предприема решителни вътрешни реформи на фона на корупционните вътрешни скандали и нестихващия отзвук от атентата срещу олигарха в Монако и връзките с украинските служби.

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