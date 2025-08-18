Тръмп с послание към Зеленски преди срещата. Призивът

Послание към Володимир Зеленски отправи американският президент Доналд Тръмп преди срещата си с украинския лидер днес

Тръмп прикани Зеленски да пристъпи към уреждането на продължаващата три години и половина война в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

ВИЖ ОЩЕ: Преди срещата със Зеленски! Тръмп изненада Европа

"Украинският президент Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл" и добави: "Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим [...] и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!".

ВИЖ ОЩЕ: Да не сгафи пак Зеленски при Тръмп? Европа с решение

Двустранната среща на Тръмп със Зеленски ще се състои в днес 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом, посочиха в прессъобщение от Белия дом, цитирани от Ройтерс. По-късно Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско време).

Срещата в Овалния кабинет на Белия дом ще се състои броени дни след срещата на върха между Путин и Тръмп в Аляска.

Зеленски и неговите европейски съюзници подкрепяха идеята за предварително прекратяване на огъня, но вчера след срещата си с Путин Тръмп заяви, че предпочита глобално споразумение за примирие, без да навлиза в детайли.

Позицията на САЩ

На връщане от Аляска Тръмп спомена за гаранции за сигурността на Украйна, сходни с тези на член пети от договора за НАТО, но извън рамките на атлантическия алианс, който Москва възприема като екзистенциална заплаха за границите си.

Позицията на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви при пристигането си във Вашингтон днес, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа да принудят Русия да сключи мирно споразумение, предаде Ройтерс.

"Благодарен съм на президента на САЩ за поканата. Всички ние еднакво искаме тази война да свърши бързо и сигурно. И аз се надявам, че споделената ни сила с Америка и нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир", написа Зеленски в "Телеграм" след пристигането си във Вашингтон.

Позицията на Русия

Що се касае до руската позиция, постоянният представител към международните организации във Виена Михаил Улянов, цитиран от Ройтерс, заяви, че Русия е съгласна, че всякакво бъдещо мирно споразумение за Украйна трябва да осигури гаранции за сигурност на Киев, но Москва също се нуждае от надеждни гаранции за своята сигурност.

"Много от лидерите на държавите от Европейския съюз подчертават, че бъдещото мирно споразумение трябва да осигури надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Русия е съгласна с това. Тя обаче има пълното право да разчита, че също ще получи ефективни гаранции за своята сигурност", каза руският дипломат.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com