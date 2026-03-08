Огнени кълба над Техеран след масирани въздушни атаки

Серия от мощни експлозии разтърси иранската столица Техеран, съобщи АФП. Журналист на място е видял огромно огнено кълбо и гъст дим, който се издига над южната част на града. Според местни медии системите за противовъздушна отбрана са били задействани над столицата.

По информация на Си Ен Ен, позоваваща се на местни източници, масирана американска и израелска въздушна атака е била насочена срещу петролна рафинерия в южната част на Техеран. Според телевизията ударите са продължили приблизително час.

Свидетели в града са заснели последиците от атаките по петролни депа. На кадрите се виждат огромни пламъци и гъст дим, които обхващат индустриалната зона и се издигат над градския пейзаж.

Израелските отбранителни сили съобщиха, че са ударили „няколко комплекса за съхранение на гориво“ в столицата на Иран. По-късно информацията за атаките срещу петролни обекти беше потвърдена и от Националната иранска петролна компания.

„Сякаш нощта се беше превърнала в ден“, разказва жител на Техеран пред Би Би Си, описвайки силните експлозии и огненото сияние над града.

Към момента няма официална информация за жертви или за точния мащаб на щетите. Очаква се иранските власти да съобщят допълнителни подробности за случилото се.

