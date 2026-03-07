Взеха извънредно решение за хижа Петрохан

Измина повече от месец от случая "Петрохан - Околчица". Хижата, от която започна разследването, след като бяха открити простреляни трима, остава под охрана и днес.

Полицейската блокада продължава вече 33 дни, тя обхваща и района около 1,5 км около хижата. Нова информация от разследващите към този момент няма, предаде Нова телевизия.

По отношение на рокадите в МВР, свързани със случая, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев каза въпросните лица не са извършвали никакви действия по разследването на място, не са разпитвали свидетели, не са правили огледи, обиски, не са назначавали експертизи, не са присъствали на аутопсии.

Дечев беше категоричен, че от хората, които са участвали в разследването, не е нито уволнен, нито преместен, нито отстранен или понижен.

