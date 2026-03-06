Легенда на България скочи срещу пенсиите

"256 евро? Крайно недостатъчна пенсия за българските певци!" Това заяви легендарният изпълнител Панайот Панайотов по повод проекторешението държавата да отпусне пожизнени възнаграждения на 42-ма родни музиканти за принос към българската култура пред "България днес".

Предложението трябва да бъде обсъдено от парламентарната комисия по култура.

"Да си музикант е призвание, но чисто биологически ние сме нормални хора. Трябва да ядем, да пазаруваме, да зареждаме бензин. По случайност и аз получавам точно 256 евро – награда от България.

Мога да кажа, че тези пари не стигат – нито на хората в столицата, нито на тези в провинцията", категоричен е изпълнителят.

"Голям жест към дейците! Сигурно управляващите са горди, тупат се в гърдите и казват: "Вижте колко сме великодушни към вас!", коментира иронично Панайотов.

