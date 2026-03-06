Любопитно

Легенда на България скочи срещу пенсиите

Държавата се готви да отпусне пожизнени възнаграждения на 42-ма родни музиканти за принос към българската култура

Снимка: NOVA
06 мар 26 | 15:23
39516
Агенция Стандарт

"256 евро? Крайно недостатъчна пенсия за българските певци!" Това заяви легендарният изпълнител Панайот Панайотов по повод проекторешението държавата да отпусне пожизнени възнаграждения на 42-ма родни музиканти за принос към българската култура пред "България днес".

Предложението трябва да бъде обсъдено от парламентарната комисия по култура.

"Да си музикант е призвание, но чисто биологически ние сме нормални хора. Трябва да ядем, да пазаруваме, да зареждаме бензин. По случайност и аз получавам точно 256 евро – награда от България.

Мога да кажа, че тези пари не стигат – нито на хората в столицата, нито на тези в провинцията", категоричен е изпълнителят.

"Голям жест към дейците! Сигурно управляващите са горди, тупат се в гърдите и казват: "Вижте колко сме великодушни към вас!", коментира иронично Панайотов.

4 Коментара
Галя
преди 8 часа

Господин Панайотов, много Ви уважавам, но смятам че РАЗМЕРЪТ НА ПЕНСИИТЕ ТРЯБВА ДА Е СПОРЕД ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРИНОС НА ВСЕКИ ОТ НАС! Можете ли с ръка на сърцето да кажете, че сте внесъл осигуровки върху всички получени от Вас хонорари в пълен размер? Това важи и за колегите Ви! Като не Ви стигат пенсиите ще се лишите от част от луксовете, с които повечето от нас не разполагат! Циничен е да недоволството при положение, че голяма част от пенсионерите в България са на ръба на оцеляването и се лишават не от луксозни придобивки, а от жизненоважните храна и лекарства! Нека бъдем реалисти и да спрете да се оплаквате!!!!

Петко
преди 6 часа

Нахалство, наглост и цинизъм от един най-посредствен певец! Животът им беше песен! Какво повече искат? През 1981 г. Една такава "легенда" за 10 минути и три песни сложи в джобчето си 2 000 лв, а миньорите взимаха космическите за онова време 700, зо цял Мец блъсканепод земята!

Redimag
преди 1 час

По онова време плащахме 20% обществено осигуряване+ прогресивен данък 4% до 11%,някакви профсъюзни+ ако нямаш деца 5%-15%,в зависимост от годините! И нямаше пари под масата! Беше социализъм.

Истината е,че
преди 5 часа

Живеят в лукс, а са вечно недоволни.

