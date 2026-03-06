Любопитно

Орлин Горанов реши. Напуска България

Къде отива и каква е причината

06 мар 26 | 20:33
3725
Стандарт Новини

Орлин Горанов напуска България и заминава за САЩ. С тази новина естрадната легенда започна днешния ден в социалните мрежи.

"Скъпи приятели,

След малко излитам за САЩ, за да се срещна с българите зад океана - една дълго чакана среща. Винаги съм вярвал, че където и да сме по света, сърцата ни остават свързани с България.

С нетърпение очаквам тази среща с нашите сънародници, които носят българския дух, език и обичта към родината далеч от дома. Нека Бог бъде с нас по време на този дълъг полет и да ни събере скоро в една топла и вълнуваща вечер.

До много скоро, мили българи зад океана. Прегръдки!", написа Горанов.

Автор Стандарт Новини
Коментирай
2 Коментара
Дори
преди 14 часа

Жалко, че отива да промива мозъците на там живеещите и да ги убеждава, че трябва да гласуват за крадев. Мисля, че авторитетът му ще се срине.

Американец
преди 6 часа

Не знам с какво ще ни промива мозъците, но едва ли ще успее. Тук промивките са в друга насока... Що се отнася до гласуването - то си е личнно решение, аз спазвам неутралитет - не се намесвам в работите на чужди страни :) А други - не

