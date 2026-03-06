Унгария арестува 2 коли инкасо с милиони и 7 души от Украйна

Унгария задържа два инкасаторски автомобила с пари в брой на украинската “Ощадбанк” и седем банкови служители, съобщи “Ощадбанк”.

Инцидентът е станал вчера по време на транспортиране на валута и благородни метали между Райфайзенбалк в Австрия и “Ощадбанк”. Превозните средства са били придружени от екип от седем охранители за превоз на пари в брой. Те са превозвали 40 милиона долара, 35 милиона евро и приблизително 9 кг злато, цитира "Сега".

Според GPS данни колите се намират в центъра на Будапеща, близо до правоохранителна агенция. Местоположението на банковите служители все още е неизвестно.

Според „Икономическа правда“, Унгария е скрила микробуси за превоз на пари в брой в Антитерористичния център. Този център е правоохранителна агенция, подчинена на унгарското Министерство на вътрешните работи. Местонахождението на седемте служители на “Ощадбанк”, които са ескортирали микробусите, обаче остава неизвестно.

“Ощадбанк” заяви, че транспортът е извършен по международно споразумение с австрийската банка и е обработен в съответствие с европейските митнически разпоредби. Банката изисква незабавното освобождаване на служителите и връщане на имуществото.

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че „унгарските власти са взели за заложници седем украински граждани. Причините остават неизвестни, както и състоянието им и възможността за контакт с тях“. Той подчерта, че това са служители на държавната “Ощадбанк”. които са превозвали пари в брой между Австрия и Украйна като част от редовни банкови транзакции.

„Това е държавен тероризъм и рекет“, добави Сибиха. Той поиска незабавно освобождаване на колите и придружаващите ги, както и намеса на ЕС.

Това е пореден епизод от ескалацията в отношенията между Унгария и Украйна. Унгарският премиер Виктор Орбан винаги е бил съюзник на Русия срещу Украйна и редовно блокира помощ на ЕС за Киев. Сега обаче той е в разгара на ожесточена предизборна кампания, като социологическите проучвания показват, че вероятно ще загуби властта на вота на 12 април. Затова Орбан изостри риториката и дори окичи редица градове в билбордове от войната в Украйна с директно послание какво ще се случи, ако той престане да бъде премиер.

Унгария и Украйна съвсем обтегнаха отношенията, след като руски дрон удари нефтопровода “Дружба”, по който Будапеща получава руски нефт. Киев твърди, че нефтопроводът е повреден сериозно, а Орбан - че нищо му няма и спирането на доставките е политическо. Унгария веднага блокира заема от 90 млрд.евро от ЕС за Украйна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com