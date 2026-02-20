Земята на 40-те племена се разтресе. Цар срещу генерал

Битката за азиатската Швейцария тепърва предстои

На дълъг път разбираш колко е издръжлив конят ти. Само след много дълго време можеш да научиш истинския характер на приятеля си.

Това е една от най-популярните поговорки в Киргистан, страната на породистите коне и на пътищата, които често не водят до никъде.

Бившата съветска република години наред намираше място само в туристически репортажи. Наричат я Швейцария на Централна Азия заради десетките величествени планини, прекрасните езера и чудатите юрки.

През последната седмица обаче земята на 40-те племена влезе в обектива на световните медии, преживявайки драматични събития, които могат да променят хода на историята на страната.

Двама близки приятели, преживели през годините и бунтове, и революции, се разделиха с гръм и трясък, което изправи на нож севера и юга, вкара страната в чудовищна криза, придружена от мащабни чистки във властта.

Единият от тях е президентът Джапаров, а другият – сивият кардинал Ташиев, когото всички наричаха втория държавен глава, властно командващ и администрацията, и службите.

Зрелищното отстраняване

Уволнението на втория човек в държавата бе обявено най-изненадващо от президента Садир Джапаров на 10 февруари. Още по-стресиращо за киргизите бе, че той обяви освобождаването от длъжност на шефа на службите за сигурност Камчибек Ташиев като „предотвратил опит за преврат“, който привърженици на шефа на службите подготвяли за дестабилизация на страната.

Ден по-късно бяха задържани над 75 души (учени, бивши политици и общественици) по обвинения в организиране на масови безредици. Това бяха хората, които два дни по-рано подадоха петиция до президента за провеждане на предсрочни президентски избори.

Tpaдициoннo нaй-дeмoĸpaтичнaтa oт пeттe бивши cъвeтcĸи цeнтpaлнoaзиaтcĸи peпyблиĸи изживя истински шок от масовите арести, а масло в огъня наляха неофициални изказвания, че Ташиев ще бъде хвърлен в ареста и обвинен като подбудител на преврата.

Кой е Ташиев?

Той заемаше ключовия пост на председател на Държавния комитет за национална сигурност. Наричаха го вторият президент, силният човек на деня. Ташиев е професионален политик и генерал. През 2020 г. той изигра решаваща роля за извеждането на Садир Джапаров от затвора и поставянето му на президентския пост.

Оттогава двамата са неразделни, като Ташиев контролираше силовия апарат, а Джапаров беше публичното лице на властта.

Уволнението дойде в момент, в който Ташиев твърдеше, че се лекува в Германия. Седмица по-късно Джапаров смекчи тона и вместо да вкара Ташиев в затвора, го покани в кабинета си, пожела му бързо оздравяване и обясни на медиите, че е получил достатъчно уверения как доскорошният втори не е имал нищо общо с бунтовниците и затова приятелството им остава без промяна.

Както обаче обичат да казват азиатците - важно е в гнева да запазиш търпение, но и никога да не забравяш повода за разгневяването.

Впоследствие се оказа, че Ташиев е по-здрав отвсякога, а докато е правил изследванията си в болница в Германия, външният министър е обядвал с немския президент Валтер Щайнмайер. Тази подробност може да е убягнала от секретните сводки в Бишкек, но едва ли не е била докладвана в Кремъл. Затова и мигом руските медии започнаха залп по Ташиев, пришивайки го за западен агент.

Истината е, че връзките му със Запада винаги са били по-скоро обтегнати и прагматични, отколкото съюзнически. Западни организации и медии често го критикуваха за потискане на свободата на словото в Киргизстан.

Защо Русия се страхува от него?

Ташиев отначало се възприемаше като проруски настроен политик, завършил е образованието си в Томск, но с годините се превърна в класически националист, който умело се опитва да балансира между Русия, Китай и Запада – нещо, което Москва винаги възприема като потенциално предателство.

Нещо повече - Ташиев успя да концентрира в ръцете си огромна силова мощ чрез службите за сигурност, превръщайки се в фигура, която може да диктува условия дори на президента. А всеизвестно е, че Русия предпочита предвидими лидери, а не амбициозни „силовици“, които могат да сменят курса по всяко време.

Големият проект

Любопитна нишка в конфликта са връзките на Ташиев с президента на Азербайджан Илхам Алиев и ролята му в проекта TRIPP, което също е една от причините, довели до напрежението в киргизкото управление.

Той поддържаше преки контакти с азербайджанското ръководство, често заобикаляйки официалните дипломатически канали на президента Джапаров. Имаше ключова роля в проекта TRIPP – Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет. Проектът свързва Азербайджан през територията на Армения (т.нар. „Зангезурски коридор“) и продължава към Централна Азия.

За Киргизстан това е огромен шанс да се включи в „Средния коридор“, който заобикаля Русия и свързва Китай с Европа през Каспийско море.

Основното притеснение на президента в последно време обаче бе именно ролята на Ташиев в него. Джапаров се опасяваше, че Ташиев използва връзките си с Алиев и западните инвеститори за изграждане на паралелен център на властта. И се страхуваше, че е започнала подготовка за неговото отстраняване, подкрепена отвън.

Политически анализатори смятат, че разривът в тандема „Жапаров-Ташиев“ е настъпил именно заради нарастващата популярност на Ташиев в страната и в чужбина, както и заради слуховете, че негови поддръжници го подготвят за президентския пост през 2027 г. (или по-рано).

Икономическото противоречие

Независимо, че президентският пост за Ташиев сега изглежда малко вероятен, очакваните икономически протести може да променят ситуацията.

Икономическото състояние на Киргизстан в началото на 2026 г. е парадоксално: страната бележи един от най-високите ръстове на БВП, но същевременно е налице сериозно социално напрежение.

Икономисти прогнозират до 9,3% ръст за 2026 г. Проблемът е, че той идва от основно от секторите на строителството и мащабните държавни инвестиции в инфраструктура.

Инфлацията остава значителна – около 9,4%, като се подхранва от високите цени на храните, енергията и горивата. Нещо повече - дългът на страната възлиза на около 8,85 милиарда долара, което представлява над 43% от БВП.

Така че, огромна част от икономическите ползи се концентрират в строителния и банковия сектор, докато заплатите на учители и лекари остават ниски, а около 40% от населението живее под прага за бедност.

Чужди апетити

Освен със стратегическото си местоположение като „врата към Китай“, Киргизстан е изключително интересна с огромното си природно богатство. Страната разполага с над 200 находища на полезни изкопаеми, като фокусът се измества от златото към редкоземните материали.

Киргизстан е дом на Кумтор – една от най-големите високопланински златни мини в света. През 2025 г. бе стартиран мащабен проект за подземен добив, който се очаква да удължи живота на мината с няколко десетилетия и да донесе над 147 тона злато.

Железопътната линия Китай-Киргизстан-Узбекистан пък е проектът на века за региона. Затова и Пекин гледа под лупа кризата, така че да не се забави строителството, което стартира наскоро.

Въпреки че не го казва официално, администрацията в Пекин предпочита по-предвидимия Садир Джапаров пред импулсивния Ташиев. Ако президентът успее да стабилизира страната, Пекин ще продължи да го подкрепя финансово.

Затишие пред буря

Най-вероятният сценарий за Киргистан е Садир Джапаров да се опита напълно да разчисти политическото поле, за да покаже на външните партньори (Китай и Русия), че той е единственият легитимен и стабилен лидер, с когото трябва да се преговаря.

Киргизстан има история на три успешни преврата, започнали от улицата. Затова и прогнозите са много условни.

Ташиев има огромно влияние в Южен Киргизстан (Джалал-Абад) и поддръжниците му може да стартират масови протести, които да разделят страната по оста Север-Юг.

Ако Джапаров не успее да овладее цените в следващите месеци, икономическото недоволство може лесно да бъде канализирано в политическо от опозицията и да върне на бял кон Ташиев.

