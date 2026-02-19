Дара каза Сбогом! Коя е причината

Родната ни представителка на "Евровизия" Дара е казала категорично "сбогом" на цигарите. След години като активен пушач певицата е взела решение да се раздели окончателно с никотина.

Днес дори миризмата на тютюн ѝ действа отблъскващо, а близостта до пушачи я кара да се чувства физически некомфортно – знак, че организмът ѝ вече е свикнал с новия режим.

След отказването Дара е качила няколко килограма – напълно очаквана реакция при спиране на никотина, който потиска апетита и ускорява метаболизма.

Но вместо да се притесни, тя е избрала стратегия и залага на фитнеса почти ежедневно. Тренировки, режим и фокус – това е новият ритъм на Дара, която очевидно цели да бъде в оптимална форма за сцената и максимална издръжливост за живото пеене.

