Дара каза Сбогом! Коя е причината

Решението, което е взела певицата

Снимка: БГНЕС
19 фев 26 | 19:03
6539
Родната ни представителка на "Евровизия" Дара е казала категорично "сбогом" на цигарите. След години като активен пушач певицата е взела решение да се раздели окончателно с никотина.

Днес дори миризмата на тютюн ѝ действа отблъскващо, а близостта до пушачи я кара да се чувства физически некомфортно – знак, че организмът ѝ вече е свикнал с новия режим.

След отказването Дара е качила няколко килограма – напълно очаквана реакция при спиране на никотина, който потиска апетита и ускорява метаболизма.

Но вместо да се притесни, тя е избрала стратегия и залага на фитнеса почти ежедневно. Тренировки, режим и фокус – това е новият ритъм на Дара, която очевидно цели да бъде в оптимална форма за сцената и максимална издръжливост за живото пеене.

3 Коментара
Рундю
преди 22 часа

Nogu важну.Абе ,пуйки тъпи,да ви....мамата.Дара ли е важното нещо в България,бе безмозъчни.

Откажи
Nwo
преди 21 часа

Царе сте на тъпите статии и на тъпите заглавия!

Откажи
Бай ОНЯ
преди 20 часа

А тая кога ще се научи да пее?

Откажи