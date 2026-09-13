След 22 години. Сбогом на легендарно предаване у нас
Вече не се гледа с добро око на шоуто
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Вече не се гледа с добро око на шоуто
Тя е само на 50 и има доста живот пред себе си
Решението, което е взела певицата
Поклонението бе в "Свети Седмочисленици"
Всичките му колеги от Ливърпул присъстваха на церемонията
Опелото е в катедралния храм „Света Неделя“ в София.
Поклонението започна в 13 часа
Много политици и негови колеги бяха на поклонението
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