Фантазиите на Демерджиев и смехотворният им полет

Ликуй, народе! Страната си има самороден талант-фантаст. За съжаление, понастоящем той заема висша политическа длъжност вместо да се отдаде на очевидния си афинитет към измисляне на фантастични истории. Но това лесно може да бъде поправено. Как - като бъде освободен от задълженията си на министър на вътрешните работи, които – по всичко изглежда, че не може да изпълнява най-малкото заради неприязънта си към фактите, истината и реалността като цяло. И бъде оставен да се отдаде на истинското си амплоа – на автор на фикции.

Шегата настрана, но откакто начело на МВР е Иван Демерджиев, кабинетът на министъра се е превърнал в ателие за креативно писане. Доказа го за пореден път спектакълът, който преставляваше вчерашната пресконференция на министър-председателя Румен Радев с МВР шефа в главната роля. Брифингът по принцип трябваше да е за борбата с корупцията при обществените поръчки, но вместо това аудиторията получи втори дубъл от фиаското, разиграло се преди няколко месеца и поредната доза бомбастични и неподплатени с доказателства твърдения за лидера на ДПС Делян Пеевски.

За тези, които са забравили, през юли вътрешният министър атакува от парламентарната трибуна Пеевски с обвинения, че той е летял на борда на частни самолети, в това число и с конституционен съдия – твърдение, което беше опровергано още в следващите часове и дни от официални справки не само от българските служби, но и от чужди. Не само, ами компроматната акция на Демерджиев предизвика международен скандал и нанесе сериозен удар по имиджа на България пред партньорите ни от ЕС и САЩ, защото се оказа, че за да се изготви справката, която Демерджиев е представил пред депутатите, са проверявани стотици български и чуждестранни граждани през съдържащата резервационни данни за всички пътуващи по въздух PNR система. За целта е ползвал нерегламентирано, незаконно и в нарушение на редица директиви и споразумения достъп до нея.

На този фон, твърденията на МВР шефа от вчерашния брифинг очевидно са опит за реанимиране на компроматната му атака и за заличаване на срама от фиаското на предната такава. Само че на пресконференцията вместо доказателства за новата доза твърдения, бяха предоставени поредните звучащи фантастично данни. Като например, че една от фирмите, печелила обществени поръчки за мантинели, е платила „над 5 млн. лева за 36 полета на Делян Пеевски“. Елементарната сметка сочи, че това прави по близо 140 000 лева на полет – нечувана и по-важното – несъществуваща в реалността сума, както би потвърдил всеки от транспортния бранш. Впрочем, на такава цена би завидял дори милиардерът Джеф Безос, чиято туристическа агенция организира полетите в Космоса.

Ако Демерджиев беше обуздал малко фантазията си, най-вероятно и сам щеше да се усети, че трябва да намали мизата, за да звучи малко по-реалистично, а не толкова смехотворно, но не би! Както вероятно щеше да се усети, че звучи абсурдно, че полетите са били плащани с пари от обществени поръчки, тъй като въпросните поръчки, както той сам заяви, са спечелени през 2022г. Всеки, който следи поне малко българската политическа сцена, знае, че тогава на власт бяха два кабинета – първо този на Кирил Петков, а след това – служебният на Гълъб Донев. Все правителства, останали в историята основно с болезнената си фиксация по Пеевски, която и самият Демерджиев споделя.

Също толкова абсурдно звучи и друго твърдение от вчерашния брифинг – че фирмата, плащала полетите, била на бащата на посланика ни в ОАЕ, който – видиш ли – вероятно бил назначен на поста заради полетите на Пеевски. Защо звучи абсурдно? Защото въпросният посланик е назначен на тази позиция през есента на 2022 г. по предложение на тогавашния служебен кабинет на Гълъб Донев.

Толкова за истинността на твърденията на Демерджиев. Афинитетът му към измислянето и пускането в публичното пространство на откровени фантазии е повече от очевиден, а лидерът на ДПС вече обяви, че е сезирал прокуратурата за набеждаване от страна на МВР шефа. „Никога и по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Това е лъжа! Тези полети са платени от мен и моето семейство и за всичко имам документи“, посочи той и допълни: „Г-н Демерджиев освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс!“.