След поредицата от взривове! Спешно проверяват всички складове за боеприпаси

След поредицата от взривове във военните заводи, държавата спешно се задейства.

Всички складове за боеприпаси в страната ще бъдат проверени, всички хипотези са на масата, заяви след новия пожар в "ЕМКО" вътрешният министър Иван Демерджиев. Той бе на място в с. Царева ливада заедно с главния секретар на МВР Любомир Николов и директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов.

Снощи избухна пожар в складовете на военните заводи на "ЕМКО" край дряновското с. Горни Върпища, в началото на август имаше пожар в друг склад за боеприпаси на фирмата, разположен в същия район - до с. Белица.

"Горял е един склад. Няма опасност нито за другите складове, нито пожарът да излезе извън предприятието", посочи вътрешният министър.

Пожарите се следят внимателно с дрон, взети са мерки те да не се разпространяват, информира министърът. Той посочи, че снощи е била задействана системата BG Alert, но евакуация не се е налагала. По думите му отломките при този пожар са много по-малко, отколкото при предходните взривове в склада на "ЕМКО" в село Белица от 10 август. В склада в Горни Върпища се съхраняват много по-малко боеприпаси и са много по-малко взривовете, а сградата е само частично засегната, уточни той.

"Няма пострадали и ситуацията като цяло е овладяна. В момента проверяват дали може да влязат силите и да довършат гасенето на локални и единични малки пожари на територията на предприятието. На този етап няма опасност нито за другите складове, нито пожарът да излезе извън територията на складовете. Един склад се е възпламенил, един склад е експлодирал. Няма данни да са засегнати други части на предприятието.

Тече разследване по първия случай (б.р. - преди месец) - изключително сериозно, изключително подробно, без да се изключи нито една версия. В момента ще се направи същото. Дори проверяваме случаи назад във времето, за да търсим евентуално някаква връзка или подобен подход. Всички хипотези са на масата и ги изследваме внимателно и подробно", обясни МВР.

Запитан възможна ли е външна намеса, МВР-шефът каза: "Не изключваме външна намеса, но когато си неглижирал условията, при които съхраняваш такива опасни вещества и когато си неглижирал начина, по който ги охраняваш, когато мнозина от работещите с взривни вещества допускат нарушения на протоколите, тогава едното не изключва другото."

И подчерта, че фирмите са длъжни да правят всичко максимално отговорно, а ако има външна намеса, дълг на институциите е да установят това и да съберат необходимите доказателства.