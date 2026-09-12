Отиде си вълшебен човек за Стоянка Мутафова

Почина проф. д-р Николай Атанасов - Шуши, актьорът, режисьорът и преподавателят, който в продължение на десетилетия делеше сцената със Стоянка Мутафова и се превърна в един от най-близките й творчески партньори. Скръбната вест съобщи семейството му. „Вчера почина нашият съпруг, баща, дядо и приятел Николай Атанасов - Шуши. Той премина в по-добър свят“, написаха неговите близки. Опелото ще бъде на 12 септември от 10 часа в църквата в Приморско, а за приятелите му в София семейството ще организира панихида на 40-ия ден.

Шуши оставя след себе си кариера, която трудно се побира само в определението актьор. Той беше режисьор, педагог и доктор по изкуствознание, преподавал в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Варненския свободен университет и Пловдивския университет. Снима се в повече от 15 български игрални филма, изигра над 60 театрални роли и режисира 18 постановки, както и телевизионни спектакли, концерти и шоу програми. До последните години продължаваше да работи и да търси нови сценични проекти.

Особено място в биографията му заема легендарният „Квартет Буфосинхронисти“. С формацията Николай Атанасов участва в повече от 7000 представления в България и в 67 държави в Европа, Азия и Африка. Програмите им достигат до публиката на 26 езика - постижение, което превръща състава в едно от разпознаваемите явления на българската сценична естрада през онези години. БНТ години по-късно определи Буфосинхронистите като звезди, които публиката е чакала във всеки край на страната.

Най-дълбоката следа в театралната памет остава партньорството му със Стоянка Мутафова. Шуши беше режисьор и актьор в „Госпожа Стихийно бедствие“, „Палавите вдовици“ и „Безумната лейди Джули“, а спектаклите пътуваха из България и зад граница. Само „Госпожа Стихийно бедствие“ събира двамата на сцена 1221 пъти. След смъртта на Мутафова Атанасов разказваше, че са играли заедно в продължение на 23 години и между тях е имало особена сценична химия - можели да спорят бурно, а половин час по-късно отново да се смеят и прегръщат.

Публиката познаваше Атанасов с лекотата, с която откриваше комичното дори там, където сюжетът носеше тъга. Самият той казваше, че театърът му дава повече свобода от киното, защото позволява импровизация, раждане на идеи и непосредствена среща със зрителя. В едно от последните си интервюта признава, че сцената му липсва болезнено, когато по здравословни причини и заради прекъсването на активния театрален живот остава далеч от нея. „Често виждам смешното и в най-тъжното. Няма само тъга, няма само смях - те винаги са преплетени“, казва Шуши.

Въпреки огромния брой изиграни спектакли Николай Атанасов никога не се поставяше сред големите знаменитости на българския театър. Казваше, че не е копнял за награди и хвалебствия, въпреки че професионалният му път му донесе наградата на Съюза на артистите в България за естрадно изкуство, отличия за актьорско майсторство и почетния знак на Плевен. За него по-важна остана възможността да играе, да режисира и да предава наученото на младите актьори. Именно преподавателската му работа превърна сценичния опит в наследство за хора, които продължиха след него.

Последните години Шуши прекарваше част от времето си край морето и имаше силна връзка с Южното Черноморие. Сега именно Приморско ще бъде мястото на последното му изпращане. Семейството му съобщи, че приятелите и колегите му в София ще имат отделна възможност да почетат паметта му на панихидата след 40 дни. На сцената остават ролите му, а в историята на българския театър - онези 1221 вечери рамо до рамо с Госпожа Стихийно бедствие.



