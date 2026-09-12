Блокират София днес. Затварят ключови булеварди

Ключови улици и булеварди в центъра на София ще бъдат затворени за движение тази вечер. Ограниченията ще бъдат в сила от 19:00 до 22:00 часа и ще доведат до промени в маршрутите на девет автобусни и две тролейбусни линии.

Забраната за движение няма да важи за автомобили със специален режим.

Реорганизацията се налага заради масовото вечерно бягане „Мисия: Тичай за кеф“, уточни БГНЕС.

Кои улици ще бъдат затворени

От 19:00 до 22:00 часа няма да се допуска движение по:

ул. "Проф. Фритьоф Нансен" - между бул. "Васил Левски" и бул. "България";

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" - от бул. "Черни връх" до моста на ул. "Генерал Гурко" пред Националния стадион "Васил Левски";

моста на ул. "Генерал Гурко" пред Националния стадион

Девет автобусни линии променят маршрутите си

Промени ще има при автобуси № 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604.

Автобус № 9 в посока "Орлов мост" ще се движи по бул. "Цар Освободител" и бул. "Васил Левски", след което ще продължава по ул. "Шипка". Ще бъде разкрита временна спирка на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", на 50 метра преди бул. "Цар Освободител".

Автобус № 72 в посока ж.к. "Западен парк" ще преминава през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага" и ул. "Св. Георги Софийски". В обратната посока ще се движи през бул. "Ген. Скобелев", транспортния тунел при НДК, бул. "Васил Левски" и ул. "Шипка".

Автобус № 76 ще бъде отклонен в двете посоки през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Ген. Скобелев", транспортния тунел при НДК, бул. "Прага" и ул. "Св. Георги Софийски".

Автобуси № 84 и 183 в посока ул. "Ген. Гурко" ще достигат до района на Военната академия, ще обръщат при ул. "Шипка" и ще се връщат по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

Автобус № 94 в посока Софийския университет ще преминава през бул. "Арсеналски" и ще достига до обръщателното колело при басейн "Спартак".

Автобуси № 204 и 304 ще бъдат отклонени през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага", ул. "Св. Георги Софийски", бул. "Акад. Ив. Е. Гешов" и бул. "България".

Автобус № 604 също ще бъде с променен маршрут. В посока "Пирогов" ще преминава през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага" и ул. "Св. Георги Софийски". В обратната посока ще се движи през бул. "Прага", бул. "Ген. Скобелев", транспортния тунел при НДК, бул. "Васил Левски" и бул. "Цар Освободител".

Скъсяват маршрутите на тролеи № 6 и 7

Тролейбус № 6 ще се движи до пл. "Руски паметник", където ще обръща и ще се връща към ж.к. "Люлин 3".

Тролейбус № 7 ще бъде със скъсен маршрут до кино "Одеон". Там тролеите ще обръщат на кръстовището на бул. "Васил Левски" и бул. "Патриарх Евтимий" и ще се връщат към ж.к. "Люлин 3".

По променените участъци превозните средства ще спират на съществуващите автобусни и тролейбусни спирки, както и на допълнително определени временни спирки.

Шофьорите трябва да предвидят повече време за придвижване и по възможност да избягват засегнатите участъци между 19:00 и 22:00 часа



