Убиха го с камъни по време на литургия: Историята на свети Автоном

Свети Автоном бил епископ в Италия, където развивал активна пастирска дейност и успешно разпространявал християнската вяра сред местното население.

Когато започнали гоненията срещу християните при император Диоклетиан, той напуснал Италия и се отправил към град Сореи, близо до Никомидия в Мала Азия. Там намерил подслон в дома на християнин на име Корнилий и започнал да проповядва Евангелието.

Със своето красноречие и личен пример като пастир свети Автоном привлякъл много езичници към християнската вяра. Домът на Корнилий скоро се оказал твърде малък, за да побере всички вярващи, и те построили християнски храм.

Автоном ръкополагал свещеници и ги напътствал в служението им. Той ръкоположил и Корнилий за дякон, след което заминал на югоизток – в областите Ликаония и Исаврия. Там продължил проповедническата си дейност и създал нови християнски общности.

След време се върнал в Сореи и видял, че местната църква се развива успешно. Много хора били приели християнството, а Автоном ръкоположил Корнилий за свещеник.

По-късно епископът отново поел на път и проповядвал в северните части на Мала Азия, по крайбрежните райони на Черно море. Когато се върнал за пореден път в Сореи, той ръкоположил Корнилий за епископ, за да може местната църква да бъде самостойна.

Успешната мисионерска дейност на свети Автоном обаче предизвикала гнева на езичниците. Един ден те нахлули в храма, докато епископът отслужвал света литургия, и го убили с камъни.

Според преданието това станало през 313 г. – годината, в която по решение на император свети Константин Велики християнството било обявено за призната религия и престанало да бъде извън закона.

Днес се отдава почит и на Рождество Богородично

Днешният ден е и последният от петте дни, през които заедно с останалите светци, почитани в богослужението, се отдаваше чест на Рождество на Пресвета Богородица.

Празникът Рождество Богородично се чества на 8 септември, а днес, 12 септември, е неговото отдание.