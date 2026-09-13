Тайна светиня пристига в София
Частица от Честния и Животворящ Кръст Господен ще бъде пренесена с литийно шествие до „Св. Александър Невски“
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Частица от Честния и Животворящ Кръст Господен ще бъде пренесена с литийно шествие до „Св. Александър Невски“
Епископът обърнал множество езичници към християнството, но успехът на проповедта му предизвикал яростта на езичниците
Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
На 1 септември започва църковната година, а народният календар свързва деня с първата бразда, берекета и благополучието на дома
Църквата почита и свети Киприан
На почит днес са конете
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Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
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Вечерта започва Опелото на Божията Майка в навечерието на Голяма Богородица
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Разярен лъв станал кротък до свети Аникита
Не се оплаквайте и стойте твърди във вярата
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Освещават се вода, босилек и първият мед, а традицията повелява денят да бъде посветен на здраве и духовно пречистване
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Зързенският манастир впечатлява с история и невероятна гледка