Хиляди се стичат в Троянския манастир за Голяма Богородица: Чудотворната икона излиза на лития

Хиляди миряни от цялата страна се събират днес в Троянският манастир „Успение Богородично“, който отбелязва своя храмов празник. Очаква се на тържествените служби в манастира и литията с чудотворната икона „Св. Богородица Троеручица“ да се включат вярващи от цялата страна. Службите ще бъдат водени от игумена на манастира Драговитийски епископ Василий. Очаква се към богомолците в храма да се присъедини и президентът на Република България Илияна Йотова, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Богослуженията започват в 7:00 часа с празнична полунощница с чина на Игуменската лития, продължават с празнична утреня в 8:00 часа и архиерейска света литургия в 9:00 часа, съобщава БТА.

Литията, по време на която иконата на „Света Богородица Троеручица“ ще бъде пренесена от манастира до местността Могилата, където се смята, че е извършила първото си чудо, е в 11:00 часа. В параклиса, построен там, ще се проведе и водосвет в 12:00 часа.

Както иконата „Св. Богородица Одигитрия“ в Рилския манастир, така и „Св. Богородица Троеручица“ Троянска произхожда от Света Гора. Вярващият народ от близо и далеч гледа на нея като на голяма Божия милост към българския народ, дарена в най-тежките години на робството. В анонимния летопис на манастира се съдържат и доста сведения за чудотворната икона, посочва официалният сайт на Троянския манастир.

Според легендата историята на манастира започва около 1600 г., когато оттук минал монах от Атонската Света гора, носещ иконата на Пресвета Богородица към Влашко. Той чул за благочестив пустинник, живеещ наблизо и решил да прекара известно време с него. В последствие, всеки път, когато искал да продължи пътя си към Влашко, нещо го спирало. Той приел това като знак, че иконата трябва да остане на това място и, продължавайки пътя си, я оставил на отшелника.

Троянският отшелник скоро привлякъл още неколцина братя, които построили за чудотворната Богородична икона малка дървена църквица и започнали да служат в нея. Броят на поклонниците и заселниците нараствал, за тях построили килии и странноприемница. Така възникнал Троянският манастир. Сегашният си вид манастирът придобива в началото на 19 век.

От 13 до 16 август в Орешак се провеждат и Традиционен панаир на занаятите с участието на стотици занаятчии и търговци от цялата страна и ножаро-ковашки фестивал „Жар“ в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата.