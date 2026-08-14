Незаконен къмпинг край Варна: Палатки и каравани в гората

Малко „летно селище“ от незаконно поставени палатки, каравани и автомобили е открито при проверка в местността Паша дере край Варна.

Инспекцията е извършена от междуведомствена комисия по заповед на областния управител Марио Смърков. В нея са участвали представители на полицията, Агенцията по горите, Регионалната инспекция по околната среда и водите, пожарната и Община Аврен.

В проверката не са участвали представители на Община Варна.

Комисията е проверявала къмпингуването в зони А и Б по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Паша дере попада на територията на две общини – Аврен и Варна, като в района се намира и защитената местност „Лиман“.

Палатки и каравани в горския фонд

Проверяващите са открили множество палатки, каравани и автомобили, разположени в горския фонд.

На тези, които се намират на територията на Община Аврен, са поставени предупредителни уведомления. Собствениците им трябва да ги премахнат до 23 август.

Заради липсата на представители на Община Варна предупредителни бележки върху палатките и караваните на нейна територия няма да бъдат поставяни. Това обаче не означава, че собствениците им няма да бъдат санкционирани.

По думите на Милен Илиев, главен експерт в Областната администрация, нарушителите подлежат на санкции по Закона за горите. В същото време поставянето на палатки и каравани е в нарушение и на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, както и на наредбата за къмпингуването, приета през октомври миналата година.

80% от незаконните биваци край Кара дере вече са премахнати

Проверките дават резултат и в други райони по Северното Черноморие.

Илиев посочи, че след предишната инспекция на междуведомствената комисия в Кара дере край Бяла около 80% от палатките и караваните вече са премахнати.

Проверки за незаконно къмпингуване са извършвани и в община Долни чифлик, откъдето също са били изнесени палатки и каравани.

Проблемът обаче не приключва с тяхното премахване. След биваците често остават навеси и отпадъци, чието почистване и извозване се поема за сметка на общините.

„Обществото трябва да разбере, че това така наречено къмпингуване е забранено“, подчерта Илиев.

Къде все пак ще може да се къмпингува?

В Община Долни чифлик има подадено заявление за обособяване на къмпинг във вилна зона Шкорпиловци.

По думите на Илиев там няма защитени територии и има разработен подробен устройствен план. Ако бъде обособен регламентиран къмпинг, там ще може да се поставят палатки, каравани и кемпери или да се наемат вече разположени на място.