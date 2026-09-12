Незаконен къмпинг край Варна: Палатки и каравани в гората
Проверяващи поставиха предупредителни бележки, собствениците трябва да премахнат биваците до 23 август
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Проверяващи поставиха предупредителни бележки, собствениците трябва да премахнат биваците до 23 август
Неочакван първенец
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Премиерът впечатлен от удобствата и гостоприемството
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Ветроходното състезание ще започне с Парад на участниците пред Морската гара
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