Потоп удари легендарен къмпинг на морето

Продължителните валежи в Бургаско предизвикаха локални наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево.
"Наводнени са редица незаконни обекти по поречието на реката, които ще бъдат премахнати", обясниха за БНТ от Община Царево.
Властите успокояват, че ситуацията към момента не е тревожна.
Обявен е жълт код за валежи, а най-голямо количество е паднало в село Изгрев - 130 литра на квадратен метър.
Залят е пътят Ахтопол - Царево, като в момента водата се оттича.
