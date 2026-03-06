Три земетресения до голям град у нас!

Земетресение с магнитуд 3.1 е усетено в района на Хасково.

По данни на Националния сеизмологичен център към Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН трусът е регистриран в 20:30 ч.

Епицентърът е на 30 км от град Кърджали, на 50 км от град Пловдив и на 200 км от град София.

Според хасковски медии земетресенията за деня в района са били три. Първото е било в 17:31 ч. с магнитуд 2, след него е било това в 20:30 ч., а малко по-късно е усетен трети трус с магнитуд 2.3. В страницата на Националния сеизмологичен център към Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН обаче съобщават само за земетресението в 20:30 ч.

