Големи промени и удар по джоба за кандидат шофьорите

Кандидат шофьорите задължително ще шофират в тъмната част на денонощието, като се предлагат конкретните часови диапазони за провеждането му. Това предвиждат промени в наредбата, качени за обществено обсъждане.



Практическото обучение в тъмна част на денонощието се извършва в периода:



1. от 18:30 ч. до 06:30 ч. – за месеците ноември, декември и януари;

2. от 20:30 ч. до 06:00 ч. – за месеците февруари, март и април;

3. от 22:00 ч. до 05:00 ч. – за месеците май, юни и юли;

4. от 21:00 ч. до 06:00 ч. – за месеците август, септември и октомври“.



Предлага се кандидатите да полагат подпис в учебния картон в началото и в края на всеки учебен час. Целта е да се извършва пълноценно обучение и кандидатът да бъде ангажиран в доказване на проведените учебни часове.



При записване в курс за обучение кандидатите ще трябва да представят декларация в учебния център, че отговарят на изискванията за придобиване на правоспособност за управление на МПС, ведно с карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС. Цитираният документ е необходим и при подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Предвижда се предоставянето на заверено копие на картата, като по този начин ще се намали административната тежест за кандидатите.



Когато те не са приключили теоретичното и/или практическото обучение в рамките на две години от тяхното започване, кандидатът ще преминава ново обучение. Предложението е с цел до теоретичен и/или практически изпит да се допускат лица, които към датата на явяване на съответния изпит притежават актуални знания, умения и поведение за безопасно управление на МПС. Справка в информационната система, администрирана от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ показва, че има регистрирани лица, които са започнали обучение преди повече от две години и към настоящия момент все още не са го приключили или не са се явили за първи път на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС. През последните две години нормативната уредба, регламентираща правилата за безопасност на движението по пътищата, многократно се е изменяла, поради което е необходимо да се познава актуалната уредба, пише в мотивите към наредбата, предава pariteni.bg.

Предвидено е изключение за учениците, обучавани в училищата за придобиване на средно професионално образование с придобиване на професионална квалификация и на правоспособност за управление на моторно превозно средство, тъй като в тези случаи обучението за придобиване на правоспособност е неразделна част от утвърдени учебни планове, разпределено е в рамките на определени учебни години и е организирано съобразно структурата на образователния процес. Неприключването на теоретичното и/или практическото обучение в рамките на двугодишния срок може да се дължи на обективни причини, свързани с организацията на учебното време, провеждането на учебни практики, държавни зрелостни изпити или други обстоятелства, независещи от поведението на ученика. Например ученик, който има годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет и не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.

Понастоящем по време на провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории АМ, А1, А2 и А кандидатите трябва да са с предпазна каска и ръкавици, но не и по време на практическо обучение. Според промяната се въвежда изискването те да бъдат с предпазна каска и ръкавици и по време на практическото обучение.



За прилагането на новата уредба, предвиждаща електронно водене на документи – учебен дневник и учебен картон, ще е необходимо лицата да разполагат с технически устройства, отговарящи на изискванията. Във връзка с необходимостта от наличието на мобилни устройства, с които да разполагат преподавателите, е възможно цената на курсовете за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство да бъде увеличена. Предвид обстоятелството, че всеки учебен център сам определя цената на курса за обучение на пазарен принцип и тя не е нормативно регламентирана, не могат да бъдат посочени конкретни размери на евентуалното увеличение на цената на курса, респективно допълнителната финансова тежест за кандидатите, се посочва в мотивите.



Достъпът до информационната система на ръководителя на учебната дейност, преподавателите, техническия сътрудник и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, ще бъде безплатен.

