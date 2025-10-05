Росен Петров: Аспарух подписва първия мирен договор край Варна
Ние не честваме празниците си, само ги отбелязваме, казва журналистът
Тайните на Троя! Проф. Иван Гацов с нови разкрития
Едни от най-великите хора в историята са се смятали за потомци на Троя
Музей и санаториум в Магурата
Белоградчик стана магнит за туристи, казва кметът Боян Минков
Вижте новия клип за България. Уникален е
Премиерата на вълнуващото видео бе пред посланиците в София на събитието "Дипломация на Чудесата. Най-древните чудеса на България и Турция"
Нови разкрития за Провадия-Солницата. Изумителни находки
Специални подаръци за децата дава най-стария град в Европа
Таен град на дъното на морето край Созопол
В праисторията там е имало селище, разположено на река, казва доц. д-р Кръстина Панайотова
Доц. Калина Иванова: Млади купуват книги, за да ги даряват на библиотеките
В навечерието на 24 май правим Голяма диктовка, казва директорът на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Радомир Чолаков: Да поставим децата в центъра на всичко
Разклатихме сериозно устоите на държавата, казва юристът
Андрей Лилов: Да създадем опашки пред Чудесата
Пожелавам на младите: Бъдете проактивни, каквото и да правите, казва шефът на URBO Studio
Открития на БАН променят медицината. Правим костни импланти
Човешкият ум е над изкуствения интелект, казва чл.-кор. Евелина Славчева, председател на БАН
Николина Чакърдъкова: Избрала съм да храня душите на българите!
Българското дърво с дълбоките корени трябва да бъде поливано, да са грижим за него, казва на Трети март голямата народна певица Николина Чакърдъкова
Искра Михайлова: Ново начало за културата - Агенция за културното наследство
Добавената стойност от институциите на паметта е национална гордост, казва народният представител от ДПС-Ново начало
Борислав Цеков: Соросите търсят власт без избори
Революцията на шарлатаните приключи, категоричен е конституционалистът