Минус 20 градуса през новата седмица. Кога идва рязката промяна

Мразовито начало на новата седмица, но ни очаква рязко затопляне до дни. Във вторник времето в страната ще остане типично зимно. Минималните температури ще се понижат още, като на много места сутринта ще бъде мразовито. Очакваните минимални стойности ще са между минус 10° и минус 14°, а в планините – до минус 20°. През деня температурите ще се задържат около нулата в Горнотракийската низина и под нулата в Дунавската равнина.

През деня във вторник ще има разкъсана облачност, като по-плътни облаци се очакват над планините и в Северна България, където на места ще превалява слаб сняг. Вятърът ще бъде до умерен от запад, като към края на деня ще се ориентира от югозапад.

От сряда започва затопляне

Още в сряда атмосферната обстановка ще започне да се променя сравнително бързо. Облачността ще намалява, на много места до предимно слънчево време, а температурите ще тръгнат нагоре. Най-топло ще бъде в четвъртък, когато максималните температури на места ще достигнат 10–12 градуса, прогнозират от "Метео Балканс".

В четвъртък от запад ще се появи висока облачност, а вятърът ще бъде слаб до умерен от запад, по-късно през деня – от северозапад.

Мъгли и температурни контрасти в края на седмицата

В петък вятърът постепенно ще отслабне и ще се преориентира от югоизток. Около Дунав и Марица ще има условия за мъгли и ниска слоеста облачност, като по поречието на Дунав те ще бъдат на места и целодневни. В тези райони дневните температури ще останат сравнително ниски.

В останалата част от страната облачността ще бъде предимно разкъсана и висока, а времето – значително по-топло. Очакваните максимални температури ще са между 5–7 градуса в районите с мъгли и до 12–13 градуса там, където ще има повече слънчеви часове.

Почивните дни – мъгли в равнините, слънце на югозапад

През почивните дни в много от равнинните, ниските и котловинните райони ще преобладава облачно и мъгливо време, като на отделни места не е изключено и слабо преръмяване. Повече слънчеви часове се очакват в Югозападна България, където ще се задържи и по-топло за сезона време.

