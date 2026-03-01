Предупредиха за нов удар по джоба! Ето какво поскъпва

Растящата инфлация измества недостига на кадри като водещ проблем за хотелите у нас. Това показват резултатите от традиционното национално проучване на Хотелския форум и на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели.

Над 1/3 от анкетираните хотелиери посочват инфлацията като основен проблем за бизнеса им. 28% посочват проблема с недостига на персонал.



През миналата година повечето от хотелите са работили със средногодишна заетост между 50 и 70%, а почти поравно са тези, които са постигнали заетост над 70 на сто и тези, при които тя е била под 50%.

Близо 2/3 от хотелиерите са коригирали цените на нощувките в рамките на инфлационните нива, като в повечето случаи увеличението не е надхвърлило 10 на сто. 1/5 от респондентите не са повишавали цените, а при съвсем малка част повишението е надхвърлило 10%.



Ще има ли повишение на цените на хотелите през тази година, според Георги Дучев, директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели?

"Ако има някакъв ръст в цените, прави впечатление, че масово той ще бъде сходен с годишната инфлация, т.е. до 10%. Въпреки че оперативните разходи на хотелите растат твърдо над 10%, в някои случаи над 20 на година, но предвид факта, че пазарът е изключително конкурентен и има опасения, че по-високи ръстове на цените може да се отразят неблагоприятно на заетостта, някакви по-сериозни ръстове няма да има", заяви Георги Дучев пред БНР.



Анализът на приходите и разходите показва ясен натиск върху печалбите на хотелите. При около половината от тях приходите през миналата година са останали на нивата от предходната или са нараснали с до 10%. 3/4 от анкетираните отчитат увеличение на разходите с над 10%, което води до свиване на маржовете.

