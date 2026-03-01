Надежда Нейнски обяви как ще евакуират българите от Близкия изток

На първо място за нас е евакуацията на хората. Както виждаме Иран започна да стреля и по държавите в Залива. Те са изключително изненадани, че съседна държава ги атакува по граждански обекти, включително молове. Те не са част от операцията на САЩ и Израел. Това заяви външният министър Надежда Нейнски в интервю за бТВ.

За нас най-важното е да осигурим безопасността на българите в региона. Въздушното пространство е затворено, в постоянна връзка сме с посланиците и консулите, добави тя.

Договорено е да се дадат солидарни коридори, за да може сънародниците ни да напуснат региона. Имаме пълна готовност в момента, в който такъв прозорец бъде даден, да изпратим самолети, които да започнат постепенното изтегляне на хората, които искат да напуснат региона. Кога ще се отвори, никой не може да каже. Знам, че съгражданите ни се притесняват дали България ще е достатъчно адекватна, каза Нейнски и посочи част от мерките на МВнР. Консулствата и посолствата ни работят, има и екип в МВнР. Тя призна за проблем в сайта на Външно снощи, има отворени мейли, телефони. Ангажирала заместниците й да дават периодична информация.

До 5 часа сутринта тя говорила с десетки хора, които са намерили телефона й и са й се обадили. Обяснила старателно на всеки какво да прави, да му изпрати телефони с кого да се свърже. Напомни, че тя е била посланик в Турция, когато имаше опит за преврат.

Ние бяхме наясно, че ударът предстои този уикенд. До последно не знаехме по какъв начин. Знаехме, че се очаква през уикенда, каза Нейнски.

Американските самолети на летище София са тук и сега. Те са тук с тренировъчна цел и нямат нищо общо с военната операция. Много е важно хората да знаят, че България не участва в атаката. България не е страна, каза Нейнски. Ако има друго искане, то трябва да постъпи по надлежния ред и да мине през Народното събрание. Говоря хипотетично, обясни процедурата външният ни министър.

Ирански ракети са били изстреляни към Кипър, но са свалени. Имало е безразборна стрелба, това е първа атака към страна от ЕС, но няма поражения, съобщи външният министър.

За България е важно да няма разпространение на радикалния ислям, каза Нейнски и напомни атентата в Бургас през 2012 година. Тя добави, че в България има мюсюлманска общност, която активно участва в обществения живот и те искат да живеят спокойно. Всяко напрежение води до поскъпване на петрола, каза Нейнски. И напомни за ядрената заплаха, която представлява Иран.

Искаме нормално развитие на държавата Иран, която да е демократична. За България е важно какъв ще бъде Иран след Хаменей. Важно е да няма бежански поток, каза Нейнски. Довечера тя ще говори с външните министри на Гърция и Турция. Целта е да обсъдят мерки при евентуални бежански потоци. Следва и онлайн среща с външните министри от ЕС и Кая Калас.

ЕС постоянно обменя информация по темата съобразно интересите, позициите и рисковите, включително търговските. ЕС иска да види един спокоен Близък Изток, в който държавите могат да осигурят доставките на петрол и газ.

Нейнски каза, че не може да се ангажира колко време ще продължи конфликта. За нея най-важно е какъв ще бъде Иран след Хаменей, какво ще е временното ръководство и готово ли е да спре атаките и да седне на масата за преговори със САЩ без условия, дали народът на Иран ще го приеме. Важно е пръстът ни да бъде на пулса на международните събития, завърши Нейнски.



