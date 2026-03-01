Последни новини за матурите и телефоните в училище! Министърът се произнесе

Просветният министър проф. Сергей Игнатов успокои родителите на седмокласниците. Радикални промени в матурике, с които се влиза в гимназия, няма да има.

Проф. Игнатов увери, че няма да има сътресения около националното външно оценяване за 7. клас.

"По математика изпитът остава 180 минути, а задачите с отворен отговор са шест. Няма да се въвеждат промени като включване на природни науки, гарантира проф. Игнатов.

„Тази година ще е така", каза министърът и добави, че системата подготвя не само двата най-обсъждани изпита, а около 1000 различни изпита през май.

По темата за телефоните и социалните мрежи Игнатов заяви, че дебат е необходим, но предупреди, че забраните не са универсално решение.

„Науката показва, че социалните мрежи водят не само до психологическа вреда, а и до нарушения на когнитивни функции", посочи той.

Според министъра обаче е важна и медийната грамотност и подготовката на децата как да се ориентират в дигиталната среда.

На въпрос дали серията от смени в различни институции прилича на реваншизъм, проф. Игнатов отговори, че не приема това определение.

Той заяви, че служебното правителство е дошло след „безпрецедентни протести", а общественият натиск е свързан с усещане за липса на справедливост.

„Не е реваншизъм. Напълно естествено е новото правителство да има свои представители. Където е възможно има приемственост, където не е – се сменят определени фигури", каза министърът.

Игнатов каза и че в образованието ще се действа „много внимателно", без резки движения, като целта е да няма сътресения за ученици, учители и родители.





