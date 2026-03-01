Стоичков с разплакващи думи за бате Джони

Най-успелият ни футболист и най-известен българин по света Христо Стоичков скърби за Георги Велинов. Големият ни вратар почина на 68 години и Христо Стоичков се сбогува с него емоционални думи.

Днес е голям празник, но и много тъжен ден! Отиде си един великан! Един от най-добрите вратари, които съм виждал! Човек, който ме прие бащински в ЦСКА! Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности за всичко, което си направил за мен и за ЦСКА!, написа в личния си профил във Фейсбук Стоичков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com