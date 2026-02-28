Люта битка между ГЕРБ и кабинета! Хванаха се за гушите

Нов скандал гърми в държавата. ГЕРБ и кабинета се хванаха за гушите, след като Андрей Гюров свика Съвета по сигурността към МС заради войната в Иран, но не покани партиите в парламента и председателя на НС.

Не искаме Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви, заявиха от пресслужбата на служебния кабинет.

На свикания днес Съвет по сигурността са поканени за участие постоянните членове на Съвета, каквито представителите на политическите партии не са, добавиха още от правителствената пресслужба.

В настоящата ситуация Министерският съвет не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви, заявиха още от кабинета "Гюров".

Във връзка с провеждащото се в Министерски съвет заседание на Съвета за сигурност без представители на Народното събрание, парламентарната група на ГЕРБ-СДС изразява своята загриженост, че дори и по теми като национална сигурност сме свидетели на антисистемно поведение от страна на служебното правителство.

България е парламентарна република, отговори партията на Борисов в специална своя позиция.

В моменти на криза институциите не се стесняват – те се разширяват. Съветът по сигурността може да има постоянни членове, но политическата отговорност за националната сигурност се носи от Народното събрание. От хора, избрани пряко от гражданите. Служебното правителство има временен мандат. Парламентът има демократична легитимност.

Когато в международната среда има военно напрежение, прозрачността и включването на парламентарните сили не са „предизборна арена“, а гаранция за доверие, заяви ГЕРБ.

Демокрацията не е удобство. Тя е процедура. В момент на криза България има нужда от институционално единство, не от институционално затваряне. Временните правителства не трябва да вземат постоянни решения зад затворени врати. Легитимността не се назначава – тя се избира. Настояваме за институционален контрол, не политическа сцена, в каквато служебното правителство превръща институциите, обявяват хората на Борисов.

Призоваваме служебният министър-председател незабавно да предприеме действия по запознаване на парламентарно представените партии с решенията на Съвета за сигурност и мотивите за вземането им. Призоваваме и президентът Йотова да поеме отговорност за назначения от нея Министерски съвет и да не допуска чрез него парламентът бъде изтласкан от решенията за националната сигурност, гласи позицията на ГЕРБ.

