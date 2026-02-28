Слави избухна! Поиска оставката на министър

Лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов публикува остра позиция в личния си профил във Facebook, в която настоя за незабавна оставка на министъра на земеделието Иван Христанов. Поводът – твърдение за задържане с наркотично вещество на новоназначен пиар в аграрното ведомство Десислава Николова, която по думите му е и председател на младежката организация на "Демократична България" (ДБ), както и обвинения за липса на политическа отговорност.

Ето какво написа Слави Трифонов:

"Преди три месеца, на 30 ноември 2025 г., в 7.40 сутринта на улица „Бузлуджа“ в София, Десислава Николова е задържана с полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, което след тестване е установено като амфетамин.

Откарана е за 24 часа в 6-о районно, като ѝ е повдигнато обвинение по член 354а от Наказателния кодекс. Този член санкционира производството, преработването, придобиването, държането, разпространението, превоза, пренасянето и укриването на наркотични вещества.

И всичко това щеше да е просто информация за поредната наркоманка, заловена с наркотици, ако въпросната Десислава Николова всъщност не е новото назначение на министъра на земеделието Иван Христанов за PR на неговото министерство. Освен всичко друго, тя е председател на младежката организация на ДБ.

Тоест след няколко пъти арестувания Цицелков, който вече не е „министър на честните избори“, арестуваните и заловени с наркотици в екипа на служебното правителство се увеличават. И съвсем логично министърът на земеделието Иван Христанов трябва да последва примера на Цицелков и веднага да си подаде оставката.

В българското политическо пространство не бива да има никаква толерантност към хора, употребяващи или разпространяващи наркотици. Присъствието на такива хора в изпълнителната власт е унижение за страната. В целия цивилизован свят към подобни хора, особено ако са политици, няма абсолютно никаква търпимост.

Така че още веднъж - Христанов веднага да си подаде оставката!", написа Трифонов.

По-рано днес вниманието върху скандалната пиарка привлече и зам.-шефът на ПГ на ИТН Станислав Балабанов, който показа снимка на Десислава Николова с Ивайло Мирчев и заяви: "Искам да попитам уважаемите институции вярно ли е, че пиарът на Христанов е задържана на 30 ноември 2025 г. в 7:40 часа на улица "Бузлуджа" с амфетамини? Вярно ли е, че е била приведена в Шесто районно, където ѝ е повдигнато обвинение по член 354А от Наказателния кодекс?".

