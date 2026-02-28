Кабинетът проговори за войната и черните птици на летището (ВИДЕО)

Няма военна опасност за територията на България. Правителството следи ситуацията. Основният приоритет е гарантиране на националната сигурност и безопасността на българските граждани в региона. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след заседанието на Съвета по сигурността към МС. То бе свикано след атаките на Израел и САЩ срещу Иран и ескалацията на военното напрежение в Близкия изток.

Няма директна военна заплаха за България. Към този час няма военна опасност за територията на България. Ние не сме страна в конфликта, каза още Гюров. Ние не участваме по никакъв начин във военната операция, уточни служебният премиер.

Американските самолети цистерни на летището в София са у нас за учение, потвърди отново военният министър Атанас Запрянов. Той увери, че не е постъпвало искане за промяна на статута им.

„МВР и службите за сигурност са предприели необходимите превантивни мерки, за да гарантират обществения ред и няма основание за безпокойство", посочи още Гюров.

Служебният премиер съобщи още, че МВнР вече работи денонощен кризисен щаб и всички наши дипломатически представителства в региона са в постоянна връзка с българските общности. Обсъдени са конкретни планове за евакуация в случай, че обстановката го наложи.

„Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и на МВнР", каза Гюров.

По думите на служебния премиер се анализират потенциалните икономически последици и риска от засилване на миграционния натиск.

Относно съвместните съоръжения и нашите военни летища няма военна заплаха, обясни министър на отбраната Атанас Запрянов, като посочи, отново, че ние не участване в тази операция. "Не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно с активни средства в такава операция".

"Ние сме в контакт с всички съюзници и всички наши посолства и дипломатически представители в региона и имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликта, тоест хората са наясно къде и какво трябва да направят. Имаме сериозна справка относно колко български граждани се намират в региона", каза министърът на външните работи Надежда Нейнски.

