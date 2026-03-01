Съветът за сигурност се събра. Гутериш изригна
Тръмп започна серия от разговори с арабските държави
Върховният лидер е убит. Тялото на Хаменей намерено в руини, пише Ройтерс
Британските ВВС участват в отблъскването на иранските удари
Четирима души са ранени
Каквито и да са противоречията в региона, те би трябвало да бъдат разрешени със средствата на диплом...
Забрани движението на танкерите с петрол
Сънародниците ни се намират в момента в района на Персийския залив
Акция "Обединени за мир в България" организира партията на Костадинов
Судитска Арабия нарече действията на Техеран "крещяща агресия"
Израел твърди, че е убит, Иран отрича
Израел и САЩ обстрелват ключови позиции в Техеран
Хората на Борисов искат информация за Съвета по сигурността
Стояха 4 часа в самолет, свалиха ги на летището
Съветът по сигурността излезе с позиция
Всички преговори с Иран бяха прикритие, скочи Дмитрий Песков
Ескалацията на напрежението между САЩ и Иран може да доведе до временно спиране на корабоплаването в...
Научавам за Съвета по дигурността от медиите. Никой не ни е уведомил. Никой не ни е поканил, каза ли...
На великият и горд народ на Иран казвам: часът на вашата свобода е настъпил, заяви американският пре...
"България Еър" с извънредно съобщение