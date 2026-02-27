Тежък скандал с голяма звезда на НОВА

Звездата на Нова телевизия и водещ на вечерните новини Николай Дойнов се оказа в центъра на сериозна онлайн измама, пише Plovdiv24.bg.

В социалните мрежи се появи видео, в което Дойнов "рекламира" натурален лосион против оплешивяване, уж произведен от билки в Родопите и продаван за 15 евро.

Само че клипът е фалшив.

Deepfake капан

Във видеото водещият изглежда напълно автентичен – гласът, изражението, дори начинът, по който прокарва ръка през косата си, за да "демонстрира" резултата.

Според експерти става дума за т.нар. deepfake – съдържание, генерирано с изкуствен интелект, което копира реални хора до плашеща степен на достоверност.

Фактът, че в публичното пространство от години се коментира темето на Дойнов, вероятно е направил журналиста удобна мишена за измамниците.

Сайт без фирма, без адрес, без гаранции

Клипът препращал към страница без официален уебсайт, без фирмени данни, без състав, без условия за връщане. Единственото, което се изисква – въвеждане на лични данни за поръчка.

Класически модел за онлайн измама, който е подлъгал редица потребители.

"Щом ти го препоръчваш, значи действа!";

"Поръчвам веднага!".

Други обаче бързо усетили нередност.

Подобни фалшиви реклами вече засегнаха и други публични фигури. Опариха се и Цветанка Ризова – използвана в реклама на еротични продукти, и Маги Халваджиян – "препоръчвал" препарати за потентност. И в двата случая става дума за AI-генерирани видеа.

Паралелно с това някои популярни личности реално използват изкуствен интелект в рекламните си кампании – например Силвия Кацарова, което допълнително обърква по-възрастните потребители.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com